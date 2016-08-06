طائرة ركاب جزائرية تنجو من كارثة فوق البحر المتوسط

كشفت مصادر متطابقة، السبت، أن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية قد تم فقدان الاتصال بها لفترة من الوقت زوال اليوم السبت، خلال تحليقها فوق البحر الأبيض المتوسط، وذلك وفق ما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية.

وكانت الطائرة وهي من نوع بوينغ 736 في رحلة عادية من مطار هواري بومدين نحو مرسيليا الفرنسية، قبل أن يتم فقدان الاتصال بها، إثر إصابتها بعطب تقني. وقد تمكنت الطائرة، وهي إحدى الطائرات الجديدة التي اقتنتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية، من العودة إلى مطار هواري بومدين والهبوط بسلامة، بعد نصف ساعة من إقلاعها، فيما لم يعرف بعد طبيعة الخلل التقني الذي أصابها، للإشارة الطائرة عادت أدراجها نحو الجزائر بعد وصولها أجواء جزيرة منورقة.

من جهته، قال المدير العام للجوية الجزائرية، محمد عبدو بودربالة في اتصال هاتفي مع قناة "النهار"، إن قائد الطائرة هو من قرر العودة بعد تسجيل مشكل تقني، مشيرا إلى أن ما حدث أمر تقني عادي، وسيتم نقل المسافرين في طائرة أخرى باتجاه مارسيليا.