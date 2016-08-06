فرنسا.. 13 قتيلاً بحريق في ملهى ليلي

لقي 13 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب 6 آخرون بجروح في حريق اندلع ليل الجمعة-السبت داخل حانة بمدينة #روان في شمال #فرنسا ، كما أعلن وزير الداخلية برنار #كازنوف .

واندلع الحريق قرابة منتصف الليل في حانة #كوبا_ليبري في وسط المدينة أثناء احتفال الساهرين بعيد ميلاد أحدهم.

وقال كازنوف في بيان "اندلع حريق في حانة بوسط مدينة روان هذا المساء، وبحسب التحقيقات الأولية هناك 13 قتيلا و6 جرحى وقد هرع إلى المكان أكثر من 50 إطفائياً".

فيما أفادت الشرطة أن الضحايا أصيبوا بالتسمم بفعل اشتعال سقف القاعة الواقعة في الطابق تحت الأرض حيث كان يجري الاحتفال بعيد ميلاد أحد رواد الحانة.

وقال مسؤول في مركز شرطة روان لفرانس برس "لم يحصل انفجار، إن الشموع المستخدمة لعيد الميلاد هي التي أشعلت السقف المصنوع من مادة البوليستيرين، ما أدى إلى انتشار غازات تسببت بتسمم الضحايا".