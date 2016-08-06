عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم

تعليق أكثر من 300 أسير بسجون الاحتلال إضرابهم عن الطعام

المصدر: رام الله (الأراضي الفلسطينية)، دبي - فرانس برس، قناة العربية
أسرى فلسطينيون "أرشيفية"
رابط مختصر

علق أكثر من 300 أسير فلسطيني إضرابهم عن الطعام في سجون #الاحتلال_الإسرائيلي الذي بدأوه قبل يومين، بعد التوصل إلى اتفاق مع إدارة مصلحة سجون الاحتلال، وفق نادي #الأسير_الفلسطيني .

وأوضح نادي الأسير أن "الاتفاق تضمن وقف التفتيش العاري وإعادة بعض الأسرى الذين جرى نقلهم مؤخراً من سجن نفحة الصحراوي".

وكان ما يقارب 350 أسيراً قد بدأوا إضراباً عن الطعام منذ يومين احتجاجاً على سوء المعاملة وظروف #الاعتقال ، فيما قام حراس السجون بعمليات اقتحام في أكثر من سجن، وتفتيش ونقل لقيادات من #حركة_حماس، الأمر الذي دفع الأسرى للإضراب.

وتعتقل #إسرائيل نحو 7 آلاف فلسطيني، منهم 700 محكومون بالسجن مدى الحياة.

كلمات دالّة

#الاحتلال الإسرائيلي, #الأسير الفلسطيني, #الاعتقال, #حركة حماس, #إسرائيل

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر