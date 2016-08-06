تعليق أكثر من 300 أسير بسجون الاحتلال إضرابهم عن الطعام

علق أكثر من 300 أسير فلسطيني إضرابهم عن الطعام في سجون #الاحتلال_الإسرائيلي الذي بدأوه قبل يومين، بعد التوصل إلى اتفاق مع إدارة مصلحة سجون الاحتلال، وفق نادي #الأسير_الفلسطيني .

وأوضح نادي الأسير أن "الاتفاق تضمن وقف التفتيش العاري وإعادة بعض الأسرى الذين جرى نقلهم مؤخراً من سجن نفحة الصحراوي".

وكان ما يقارب 350 أسيراً قد بدأوا إضراباً عن الطعام منذ يومين احتجاجاً على سوء المعاملة وظروف #الاعتقال ، فيما قام حراس السجون بعمليات اقتحام في أكثر من سجن، وتفتيش ونقل لقيادات من #حركة_حماس، الأمر الذي دفع الأسرى للإضراب.

وتعتقل #إسرائيل نحو 7 آلاف فلسطيني، منهم 700 محكومون بالسجن مدى الحياة.