أردوغان ينتقد ألمانيا لمنعه التواصل مع مؤيديه بالفيديو

انتقد الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان ألمانيا اليوم الأحد بسبب منعه من التواصل عبر رابط فيديو مع مؤيدين له كانوا في #مسيرة هناك وقال إن المسيرات المساندة للديمقراطية ستستمر في تركيا حتى الأربعاء المقبل.

وخرجت المسيرات في أعقاب محاولة انقلابية فاشلة ضد حكومة أردوغان الشهر الماضي.

وكانت السلطات الألمانية منعت أردوغان الأحد الماضي من إلقاء خطابه أمام #تجمع مؤيد للديمقراطية في #كولونيا ما دفع أنقرة لاستدعاء القائم بأعمال السفير الألماني.

وقال أردوغان أمام حشد تجاوز عدده مليون شخص في اسطنبول إن ألمانيا سمحت لمتشددين #أكراد بالبث عبر دائرة تلفزيونية.

وقال أردوغان "أين الديمقراطية؟" وأضاف "دعهم يغذون الإرهاب وسينقلب عليهم".

وكان أردوغان يريد أن يلقي كلمة عبر دائرة تلفزيونية على آلاف من أنصاره الذين تجمعوا في كولونيا للاحتجاج على محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو وأسفرت عن مقتل أكثر من 230 شخصا.

وقضت أعلى محكمة في #ألمانيا بمنع الكلمة في ظل مخاوف من أن تمتد التوترات السياسية في #تركيا إلى ألمانيا. وسبق أن وقعت أعمال عنف بين #أتراك و#أكراد في ألمانيا التي تستضيف أكبر جالية تركية في أوروبا.