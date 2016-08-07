أفغانستان.. قاذفة صواريخ أميركية بأيدي "داعشيين"

نشر متشددون تربطهم صلات بتنظيم #داعش صوراً يقال إنها لأسلحة ومعدات جنود #أميركيين استولت عليها جماعة متطرفة في بشرق #أفغانستان.

وتظهر الصور التي كشف عنها النقاب أمس السبت قاذفة صواريخ أميركية محمولة وجهازا لاسلكيا ومعدات أخرى، لا تستخدمها القوات الأفغانية في العادة علاوة على بطاقات هوية لجندي أميركي يدعى رايان لارسون.

ونفت القيادة العسكرية الأميركية في #كابول أي إشارة إلى أسر الجندي قائلة إن مكانه معروف وإنه يؤدي واجبه داخل وحدته.

وتحارب قوات العمليات الخاصة الأميركية إلى جانب القوات الأفغانية في إطار هجوم جديد على المتشددين الذين بايعوا تنظيم داعش بإقليم ننكرهار الذي يقع على الحدود مع #باكستان.

وقال رون فلسفيج المتحدث باسم الجيش الأميركي في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني اليوم الأحد: "لارسون ملحق بوحدة تجري (عملية) بالشراكة مع القوات الأفغانية. وأضاف: "ضياع الهوية الشخصية أمر مؤسف."

وأفاد قادة أميركيون في يوليو أن 5 على الأقل من أفراد القوات الخاصة أصيبوا في القتال بالإقليم.

وتكهن الموقع الذي نشر الصور أن المعدات والأسلحة من مخلفات الاشتباك، لكن فلسفيج كشف أن المسؤولين الأميركيين ما زالوا يحاولون معرفة متى وكيف فقدت.

ويأتي الهجوم في ننكرهار بعد أن أعطى الرئيس الأميركي باراك أوباما الجنود الأميركيين الضوء الأخضر للعب دور أكبر في محاربة المتشددين بأفغانستان.