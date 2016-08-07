ألمانيا.. مسلح مصاب يتحصن داخل مطعم

أعلن مسؤول من الشرطة أن مسلحاً مخضباً بالدماء يتحصن داخل مطعم في ساربروكن في جنوب غربي #ألمانيا اليوم الأحد.

وأضاف المسؤول أن الرجل بدا في "حالة نفسية غير عادية" وليس هناك ما يشير إلى أن ما يقوم به مرتبط بعمل إرهابي.

وتابع أن الرجل يعتقد أنه زوج ابنه صاحب المطعم. وأضاف أنه من مقدونيا لكنه يقيم في ألمانيا منذ سنوات طويلة.

وقال إنه لا يعتقد أن الرجل يحتجز أي #رهائن، مشيراً إلى أن فريق تفاوض يحاول الحديث معه. ولم تتضح الملابسات حول إصابته.

وذكرت صحيفة " #بليد" أن الرجل ركض إلى مطعم "دوبروفنيك" في وسط المدينة وطالب الجميع بمغادرته.