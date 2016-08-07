اتهام أسترالي يميني بالتخطيط لشن هجوم إرهابي

مثُل رجل عمره 31 عاما أمام #محكمة أسترالية الأحد لاتهامه بالتخطيط لشن هجوم إرهابي في أعقاب سلسلة من مداهمات الشرطة لمكافحة #الإرهاب.

ووُجهت إلى فيليب جاليا تهمة القيام بأعمال استعدادا لعمل إرهابي وجمع أو إعداد وثائق من المرجح أن تسهل القيام بعمل إرهابي، وذلك بعد اعتقاله في مداهمات للشرطة في ملبورن السبت.

ولم تذكر الشرطة تفاصيل الهدف، ولكنها قالت إنه كان في ولاية #فيكتوريا بجنوب #أستراليا.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس الأسترالية عن جاليا قوله لمحكمة ملبورن خلال مثوله لفترة قصيرة أمامها الأحد: "سأقاوم هذه الاتهامات وأعتقد أنها مؤامرة ضد الحركة الوطنية".

وذكرت وسائل إعلام أسترالية أن جاليا له صلات بمنظمتي "ريكليم استراليا" و"ترو بلو كرو" اليمينيتين المتطرفتين.

وأكدت "ريكليم أستراليا" في تعليق على "فيسبوك" أنه ليس لها صلة بالرجل المعتقل وأنها "تنبذ دائما العنف".

وتشهد الأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة المعارضة للإسلام والهجرة الآسيوية صعودا في استراليا.

وشاركت "ريكليم أستراليا" و"ترو بلو كرو" من قبل في اشتباكات عنيفة مع جماعات مؤيدة للهجرة خلال تجمعات في ملبورن.