البشير يرحب بتوقيع "نداء السودان" على خارطة الطريق

رحبت الحكومة السودانية باستجابة قوى نداء السودان المعارضة للتوقيع على خارطة الطريق التي طرحتها الوساطة الإفريقية لإحلال السلام في السودان في مارس الماضي ووقعت عليها الحكومة بينما تحفظت عليها المعارضة.

وأبدى البشير في خطاب أمام الجمعية العمومية للحوار الوطني ترحيبه بموافقة تحالف قوى نداء السودان على توقيع خارطة الطريق وجدد التزام حكومته بتنفيذ كافة مخرجات الحوار الوطني وتحويلها إلى وثيقة لبناء مستقبل السودان وتحقيق المشاركة السياسية الشعبية الواسعة في إدارة البلاد، وحدد البشير في كلمته العاشر من أكتوبر القادم موعدا لانعقاد الاجتماع العام للحوار الوطني.

وتتضمن خارطة الطريق التي قدمتها الوساطة الإفريقية إجراءات لوقف العدائيات يمهد لوقف دائم لإطلاق النار في منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور وايصال المساعدات الانسانية والحل السياسي والحوار الوطني.

وتضم قوى نداء السودان حركات مسلحة تقاتل الحكومة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور، إضافة إلى أحزاب سياسية مثل حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي.

وكان تحالف قوى نداء السودان قد أعلن في وقت سابق اعتزامه على توقيع خارطة الطريق بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا يوم غد الاثنين بحضور الوسيط الافريقي تامبو امبيكي، رئيس الآلية الافريقية للوساطة.

وتعهد الصادق المهدي في رسالة بعنوان (زهرة الربيع) بثت عبر الصحف بتوسيع مظلة التحالف السياسي لتحقيق السلام الشامل والتحول الديمقراطي الكامل وشبه التوقيع المرتقب لقوى نداء السودان على خارطة الطريق للسلام بـ( العرس الوطني).

وكانت الحكومة السودانية قد دعت إلى حوار وطني شامل لحل ازمات البلاد السياسية والاقتصادية في ابريل عام 2014 لكن قوى سياسية كبرى وحركات مسلحة رفضت دعوة الحكومة للحوار مشترطة الغاء القوانين المقيدة للحريات وإطلاق سرح المعتقلين السياسيين وتكوين آلية مستقلة للحوار.

ويعتبر التوقيع المرتقب لتحالف نداء السودان تطورا سياسيا مهمة على صعيد العملية السلمية بالسودان بحسب مراقبين.

وفي سياق متصل كشف مساعد رئيس الجمهورية رئيس الوفد المفاوض عن مقترحات دفع بها رئيس الوساطة الافريقية للبدء فورا في وقف العدائيات ووقف دايم لإطلاق النار بمنطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان بعد توقيع قوى نداء السودان على خارطة الطريق.