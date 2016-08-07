بلجيكا.. اعتقال مسلح بمنجل بعد هجوم على شرطيين

أعلنت محطة التلفزيون البلجيكية (في.آر.تي)، الأحد، أن الشرطة اعتقلت رجلا مسلحا بمنجل في مدينة #لييغ في شرق البلاد.

واعتقل #المسلح بعد يوم من إصابة شرطيتين في هجوم نفذه رجل يحمل منجلا في مدينة شارلروا بجنوب البلاد قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص. وقال رئيس الوزراء شارل ميشيل إن مهاجمة الشرطيتين عمل إرهابي فيما يبدو.

وذكرت محطة (في.آر.تي) أن شرطة لييغ تلقت مكالمة في الساعات الأولى صباح اليوم الأحد وفرضت على إثرها طوقا أمنيا في منطقة ثم اعتقلت الرجل. وأفادت الشرطة أن المقبوض عليه من أصل تركي، وإنه لم يستخدم المنجل الذي يحمله، كما أنه ليس معروفا للشرطة من قبل.

وقال ميشيل في مؤتمر صحافي الأحد إن بلاده تعمل على تعزيز إجراءات تأمين مراكز الشرطة بعد هجوم أمس السبت.

وأطلق النار على مهاجم شارلروا الذي كان قد صاح "الله أكبر" ثم هاجم الشرطيتين خارج مقر الشرطة ثم فارق الحياة لاحقا، متأثرا بإصابته. وستكشف السلطات عن هويته في وقت لاحق.

وقتل مفجرون 32 شخصا في هجمات انتحارية بمطار بروكسل ومحطة مترو في المدينة في مارس.

وكثيرون ممن شاركوا في هجمات باريس التي أوقعت 130 قتيلا في نوفمبر انطلقوا من بلجيكا.

وبروكسل التي تضم مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومقر حلف شمال الأطلسي في حالة تأهب عند 3 درجات من بين 4 درجات، وهي الحد الأقصى تحسبا لتهديد محتمل في البلاد.