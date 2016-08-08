المكسيك: 38 قتيلاً في انهيارات أرضية ناجمة عن إعصار

لقي 38 شخصا على الأقل حتفهم في انهيارات أرضية حصلت في المكسيك من جراء العاصفة الاستوائية إيرل، كما أعلنت السلطات الأحد.

وقالت حكومة ولاية بويبلا (وسط) إن 28 شخصا، بينهم 15 قاصرا، قضوا في انهيارات أرضية طمرت منازلهم، في حين أعلنت حكومة ولاية فيراكروز (شرق) مصرع عشرة أشخاص في انهيارات مماثلة.

وترافق مرور العاصفة الاستوائية مع هطول أمطار غزيرة بلغ مستواها على سبيل المثال في بلدة هواشينانغو (200 كلم من العاصمة مكسيكو) في غضون 24 ساعة "ما يعادل مجموع حجم المتساقطات خلال شهر كامل"، ما أدى إلى انهيار تلة في منطقة كسالتيبيك تسبب بمقتل 11 شخصا، كما أوضحت حكومة ولاية بويبلا.

وصنف إيرل إعصارا من الدرجة الأولى بعد ظهر الأربعاء، لكنه تراجع إلى عاصفة استوائية، وفق المركز الأميركي لرصد الأعاصير مع وصوله إلى المكسيك مساء الخميس عبر ولاية تاباسكو (جنوب).