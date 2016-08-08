باكستان.. مقتل 40 شخصا على الأقل بقنبلة في مستشفى

ارتفعت حصيلة الاعتداء الذي استهدف الاثنين مستشفى كويتا في جنوب غرب باكستان إلى 40 قتيلا على الأقل، وفق ما قال وزير الصحة في إقليم بلوشستان المضطرب صالح بلوش.

وأوضح بلوش "بحسب آخر المعطيات لدينا، هناك 40 قتيلا، لكن هذه الحصيلة قد ترتفع". وانفجرت قنبلة داخل المستشفى خلال تجمع عدد من المحامين والصحافيين احتجاجا على اغتيال رئيس نقابة المحامين في بلوشستان بلال أنور قاسي.

وقال شاهد إن الانفجار وقع أثناء تجمع أشخاص لمرافقة جثمان محام بارز قُتل بالرصاص في كويتا في وقت سابق يوم الاثنين.

وقال وزير داخلية بلوشستان إن ما لا يقل عن عشرة أشخاص قُتلوا، وأصيب 30 آخرون رغم أن بعض وسائل الإعلام أشارت إلى وقوع عدد أكبر من الضحايا.