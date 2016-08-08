خطف أستاذي جامعة أميركي وأسترالي بأفغانستان

أعلنت مصادر أمنية أفغانية، الاثنين، أن أميركيا وأستراليا يعملان أستاذين في الجامعة الأميركية في كابول خطفا مساء الأحد في وسط العاصمة الأفغانية.

وقال مصدر في الأجهزة الأمنية الأفغانية -طلب عدم كشف هويته- إن "الأستاذين الأجنبيين خطفا مساء أمس حوالي الساعة 20,20 (1,50 ت غ) من قبل رجال مسلحين في وسط كابول على طريق دار الأمان" اسم القصر الملكي السابق.

وأضاف "نفضل الامتناع عن الإدلاء بأي تعليق حتى لا نعرقل جهود الشرطة لمساعدتهما".

وفي الولايات المتحدة وأستراليا، بدا المسؤولون الذين تم الاتصال بهم حذرين.

فقد اكتفى مصدر في وزارة الخارجية الأميركية بالقول "نحن على علم بالمعلومات التي تحدثت عن خطف مواطن أميركي في كابول، لكن لأسباب تتعلق بالسرية، ونفضل الامتناع عن الإدلاء بأي تعليق".

وفي أستراليا، أكد ناطق باسم الخارجية أيضا أنها "عملية خطف على ما يبدو". وأضاف أن "سفارة أستراليا في أفغانستان تسعى إلى التحقق من المعلومات عن خطف مواطن أسترالي في كابول".