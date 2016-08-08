قناصل أوروبيون يتضامنون مع فلسطينيين بعد هدم منازلهم

نظم العشرات من قناصل الدول الأوروبية لدى السلطة الفلسطينية اعتصاماً في بلدة #قلنديا شمال #القدس احتجاجاً على قيام إسرائيل بهدم 11 منزلاً في القرية بحجة بنائها دون تراخيص.

يشار إلى أن عدد منازل الفلسطينيين التي هدمتها #إسرائيل منذ مطلع العام الجاري بلغ 630 منزلاً، ما أسفر عن تهجير أكثر من ثمانمئة فلسطيني.

ويرفض الاتحاد الأوروبي سياسية هدم المنازل الفلسطينية من قبل إسرائيل ويعتبرها مخالفة للقانون الدولي.

من جهة أخرى، شدد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث، على أن إسرائيل تستغل الوقت الذي تتعمد تضيعه من أجل توسيع استيطانها الاستعماري المقامة على أراضي الفلسطينيين الضفة الغربية خصوصا في مناطق القدس المحتلة.

وقال:" نتحدث عن 24 سنة منذ توقيع اتفاق أوسلو، خلال ذلك ضاعفت إسرائيل أربع مرات عدد #المستوطنين من 150 إلى 600 مستوطن، واذا تم اضافة الزيادة في القدس الشرقية يتضاعف خمس مرات عدد المستوطنين منذ توقيع اتفاقية السلام ووصل 780 ألفا.