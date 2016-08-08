لبنان.. البرلمان يخفق للمرة 43 في انتخاب رئيس البلاد

للمرة الـ43 على التوالي، أخفق #البرلمان اللبناني، الاثنين، في انتخاب رئيس جديد للبلاد؛ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة.

وقرّر رئيس مجلس النواب، #نبيه_بري، تحديد 7 سبتمبر المقبل موعداً لانعقاد جلسة جديدة للمجلس، لانتخاب رئيس للبلاد، بعد عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة اليوم، بسبب عدم حضور نواب "حزب الله"، و"التيار الوطني الحر" بزعامة ميشال عون، و"تيار المردة" بقيادة سليمان فرنجية (من قوى 8 آذار).

وفي حين أن النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس البلاد يتطلب حضور 86 نائباً على الأقل من أصل 128؛ هم إجمالي عدد النواب، شارك في جلسة اليوم، 33 نائبا فقط.

وفي حال عدم حصول مرشّح الرئاسة على ثلثي أصوات النواب، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها إلى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب.

ويسعى البرلمان لانتخاب رئيس جديد منذ انتهاء ولاية الرئيس #ميشال_سليمان، في 25 مايو 2014، إلا أن كل المحاولات لم تحقق أهدافها في ظل الخلافات بين القوى السياسية.