أردوغان: نأمل بفتح صفحة جديدة مع روسيا

استبق الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان زيارته لروسيا بالإشادة بالدور الروسي في #سوريا ، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية تاس.

وأعلن أردوغان أنه يتوقع أن المحادثات التي سيجريها مع الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين ستفتح "صفحة جديدة" في العلاقات بين البلدين.

وقال أردوغان: "اسمحوا لي أن أعرب وبصوت عال وواضح، روسيا هي أهم طرف فاعل في إحلال السلام في سوريا. أعتقد أن #روسيا وتركيا عليهما معا حل هذه المشكلة من خلال اتخاذ خطوات مشتركة، إذا كنا نريد توسيع هذا التعاون، فكما سبق أن قلت لصديقي العزيز فلاديمير، يمكن أن يشمل التعاون في هذا الإطار إيران وقطر و #السعودية والولايات المتحدة الأميركية، إذ نعتبر وجود هذه الدول ضروريا في تأسيس أرضية كبيرة للحل".