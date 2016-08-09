إسرائيل تهدم 5 منازل وتشرد 27 شخصاً قرب الخليل

هدمت سلطات #الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء خمسة منازل في #الضفة الغربية المحتلة، بعضها ممول من الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى تشريد 27 فلسطينيا، نصفهم من الأطفال، بحسب ما أعلنت منظمة غير حكومية إسرائيلية.

وهدمت الجرافات الإسرائيلية في وقت مبكر خمسة منازل جاهزة الصنع، على بعضها شعار الاتحاد الأوروبي الأزرق، بحسب مراسل لوكالة "فرانس برس".

وقامت قوات الأمن بطرد السكان بالقوة عندما كانوا يحاولون معارضة هدم منازلهم في قرية #أم_الخير في منطقة #الخليل .

وقالت منظمة "بيتسيلم" الحقوقية الاسرائيلية، إن "ثلاثة من هذه المنازل تم تمويلها من الاتحاد الأوروبي".

وقال بيان صادر عن رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، إن المنشآت السكنية "هُدمت ثماني مرات من قبل"، مؤكداً أن ثلاثة من المباني التي تم هدمها كانت ممولة من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب البيان فإن إسرائيل "تدمر بلا هوادة منازل الفلسطينيين وسبل عيشهم من أجل إفساح المجال أمام المزيد من المستوطنات غير القانونية".

وتقع قرية أم الخير قرب #مستوطنة_كرمل قرب #يطا في الخليل.