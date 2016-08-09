الأردن: الجيش يدمر سيارة حاولت اجتياز الحدود

دمرت قوات حرس الحدود الأردنية سيارة حاولت اجتياز حدود المملكة قادمة من الأراضي السورية، وقتل من فيها بعد تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها.

ونقل بيان مقتضب للجيش الأردني عن مصدر عسكري مسؤول قوله إن قوات حرس الحدود أحبطت مساء الاثنين على الواجهة الشمالية الشرقية من المملكة، محاولة تسلل لإحدى السيارات القادمة من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية.

وأضاف البيان أنه تم مشاهدة السيارة من قبل المراقبات الأمامية، وتطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها، وتدميرها داخل الأراضي السورية، ما أدى إلى اشتعالها ومقتل من فيها.

وأكد المصدر أن الجيش الأردني لن يتهاون في التعامل بكل قوة وحزم مع كل ما من شأنه المساس بأمن الوطن والمواطن.

وكانت الحدود الأردنية قد تعرضت لهجوم خلال شهر رمضان الماضي من قبل تنظيم داعش الإرهابي أسفر عن مقتل عدد من مرتبات الأجهزة الأمنية وقوات الجيش وإصابة آخرين.

وأغلقت السلطات الأردنية بعد الهجوم الإرهابي الحدود الشمالية والشمالية الشرقية وإعلانها منطقة عسكرية.