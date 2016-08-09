بوتين: نناقش مع أردوغان كل ما يتعلق بالتسوية في سوريا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا وتركيا لديهما هدف مشترك، يتمثل في حل الأزمة في #سوريا، وإن من الممكن حل الخلافات بشأن كيفية التصدي لها.

وأضاف متحدثا عقب لقائه مع نظيره التركي رجب طيب #أردوغان في مدينة سان بطرسبرغ الروسية أن وجهات النظر الروسية والتركية بشأن سوريا لم تكن متوافقة دائما لكن الدولتين اتفقتا على إجراء مزيد من المحادثات والسعي إلى إيجاد حلول.

وتابع قوله للصحافيين "أعتقد أن من الممكن توحيد وجهات نظرنا وتوجهاتنا".

وقال الرئيس التركي طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن تركيا وروسيا عازمتان على تطبيع العلاقات، وعبّر عن اعتقاده بأن #العلاقات بين البلدين قد تحسنت وأصبحت أكثر مقاومة للأزمات.

وقال أردوغان في مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إن المحادثات الثنائية كانت "شاملة ومفيدة" وإن الاتصال الهاتفي الذي أجراه معه بوتين بعد #محاولة_الانقلاب الفاشلة الشهر الماضي "كان له معنى كبير من الناحية النفسية".

وأوضح أردوغان أن محادثاته مع بوتين كانت شاملة ومثمرة، حيث وصل التبادل التجاري مع روسيا بنحو 35 مليار دولار.