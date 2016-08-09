بوتين: نقف ضد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان في سان بطرسبرغ.

وأعلن الرئيس الروسي أنه اتصل بنظيره التركي عندما وقعت محاولة #الانقلاب الفاشلة. كما أكد بوتين موقف بلاده الرافض للمحاولة الانقلابية الفاشلة.

وصرّح أيضاً أن #روسيا ستقوم بتجديد العلاقات التجارية والاقتصادية مع #تركيا .

من جهته، شكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي قائلا: "لدينا كامل الثقة بتطوّر العلاقات التركية الروسية بوقت سريع".

وأضاف أردوغان: "اتصال الرئيس بوتين بي وقت المحاولة الانقلابية الفاشلة حدث مهم للشعب التركي".

وتابع، أن زيارة اليوم إلى روسيا تفتح صفحة جديدة في العلاقات التركية الروسية.