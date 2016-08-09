تركيا تحذر واشنطن من التضحية بالعلاقات معها من أجل غولن

حذرت #تركيا ، الثلاثاء، #الولايات_المتحدة من التضحية بالعلاقات الثنائية من أجل الداعية فتح الله #غولن ، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف خلف محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو، وفق ما أعلن وزير العدل، بكير بوزداك.

وقال بوزداك لوكالة الأناضول: "إذا لم تسلم الولايات المتحدة غولن فإنها ستضحي بعلاقاتها مع تركيا من أجل إرهابي"، بحسب تعبيره، مشيراً إلى أن المشاعر المعادية لأميركا بين الشعب التركي بلغت ذروتها بسبب الخلاف بين الدولتين حول تسليم خصم الرئيس رجب طيب #أردوغان .

وشهدت العلاقات التركية الأميركية توترا إثر محاولة الانقلاب التي تتهم أنقرة الداعية فتح الله غولن المقيم في المنفى الاختياري في بنسيلفانيا بالولايات المتحدة منذ 1999 بالوقوف خلفها.

وأعلن وزير تركي أن "الولايات المتحدة تقف خلف محاولة الانقلاب" فيما اتهم قائد سابق لهيئة الأركان وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) بتدبير العملية.

كما ألمح أردوغان إلى أن رفض تسليم غولن ستكون له عواقب على العلاقات بين البلدين، متهما واشنطن بـ"حماية" خصمه.