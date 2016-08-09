تركيا تقيل 2500 موظف إضافي من جهاز الشؤون الدينية

قررت السلطات التركية وقف أكثر من 2500 موظف إضافي في جهاز الشؤون الدينية عن العمل الثلاثاء في إطار حملة القمع التي تلت المحاولة الانقلابية الفاشلة الشهر الماضي التي ألقيت مسؤوليتها على الداعية فتح الله #غولن .

وقالت مديرية الشؤون الدينية #ديانات في بيان إنه تم وقف 2560 شخصا عن العمل، ليصل إجمالي من أقيلوا إلى 3672 منذ 15 تموز/يوليو.

وأنشأت مديرية "ديانات" التابعة لمكتب رئيس الوزراء، في العام 1924 لتولي الشؤون الدينية في #تركيا التي تتبع رسميا النهج العلماني.

وتزيد ميزانية هذه المديرية عن ميزانية العديد من الوزارات وبينها وزارة الصحة، وتشرف على أكثر من 80 ألف مسجد في البلد.

ويتبع للمديرية 100 ألف موظف بينهم عدد من الأئمة، إلا أن المديرية لم تكشف تفاصيل عن الأشخاص الذين أوقفوا عن العمل.

وأفاد البيان أن "لجان شكلت لهذا الغرض (لتعقب أتباع غولن) وتواصل عملها بشكل جاد".

وتتهم #أنقرة غولن بتدبير الانقلاب للإطاحة بالرئيس رجب طيب #أردوغان .

ومنذ المحاولة الانقلابية جرت إقالة عشرات الآلاف من الجيش والقضاء والقطاع الحكومي والتعليم للاشتباه بعلاقتهم بحركة غولن.