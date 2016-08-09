تركيا تلوح بوقف تنفيذ "اتفاق المهاجرين" مع أوروبا

قال وزير شؤون #الاتحاد_الأوروبي في #تركيا #عمر_جليك اليوم الثلاثاء إن #أنقرة ستوقف تنفيذ اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لمنع تدفق #المهاجرين إذا لم يحدد الاتحاد بوضوح موعداً لإعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول.

وفي مقابلة مع قناة "خبر ترك" التلفزيونية التركية قال #جليك إن مطالبة تركيا بتغيير قوانينها لمكافحة الإرهاب، وهو طلب أوروبي رئيسي لوضع اللمسات الأخيرة على إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول، سوف تعني تعريض أمن #أوروبا نفسها للخطر.

وعلى الرغم من توجيه مدافعين عن الحقوق انتقادات للاتفاق بشأن المهاجرين فإنه ساعد على خفض أعداد المهاجرين و #اللاجئين الوافدين إلى السواحل الأوروبية كثيرا، مما أعطى الساسة في الاتحاد الفرصة لالتقاط الأنفاس بعد وصول نحو # مليون شخص لأوروبا العام الماضي.