حريق غابات يتسبب بإغلاق طريق رئيسي في كاليفورنيا

أجبر حريق غابات هائل السلطات الأميركية على إغلاق جزء من طريق سريع قرب مدينة كارمل-باي-ذا-سي، كما أسفر عن مقتل شخص وتفحم نحو 60 ألف فدان على ساحل ولاية كاليفورنيا.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا، إن قرار إغلاق الطريق السريع الأول، الذي يقطع جزءاً كبيراً من ساحل المحيط الهادي ويشتهر بمناظره الخلابة، اتخذ بسبب شدة الحريق وحركة الرياح في منطقة بيج سور.

وأشارت إلى أنه من المتوقع منع حركة المرور على الطريق في الاتجاهين من الساعة العاشرة مساء الاثنين بالتوقيت المحلي (05.00 الثلاثاء بتوقيت غرينتش) إلى الساعة السادسة مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي (01.00 الأربعاء بتوقيت غرينتش) حسب ما تقتضي الظروف.

ودمر الحريق، الذي أطلق عليه اسم "سوبرانيس فاير"، 57 منزلاً و11 مبنى بعد أن نشب في 22 تموز/يوليو. وكان سائق جرار قد لقي حتفه في 26 تموز/يوليو عندما انقلب الجرار أثناء المساعدة في مكافحة النيران.

كما أرجعت السلطات سبب الحريق إلى مخيم أقيم بشكل غير مشروع في متنزه قريب من الطريق السريع. ولم يتم إلقاء القبض على أحد حتى الآن.

كذلك دمر حريق آخر نشب، الأحد، في مقاطعة سان برناردينو شرقي لوس أنجلوس نحو 4500 فدان في غضون 24 ساعة.

وقال مسؤولون إنه تم احتواء 5% فقط منه. ولم يدمر الحريق الذي أطلق عليه اسم "بايلوت فاير" أي منازل حتى الاثنين، لكن صدرت أوامر بإجلاء سكان نحو 25 منزلاً على طريقين سريعين رئيسيين.