حزب الدنمارك الحاكم يطالب بمنع انضمام تركيا لأوروبا

قال الحزب الحاكم في الدنمارك، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يوقف محادثات انضمام تركيا بسبب لفتات رئيسها رجب طيب أردوغان "غير الديمقراطية"، وتأييده لإعادة تطبيق عقوبة الإعدام.

وقال مايكل اشتروب ينسن، المتحدث باسم الحزب الليبرالي لشؤون السياسة الخارجية "تم تجاوز الخط الأحمر للحد الأدنى لما يجب أن تكون عليه دولة مرشحة لدخول الاتحاد الأوروبي".

وتابع في تصريحات لرويترز "يجب ألا يؤدي هذا إلى تعليق المفاوضات فحسب، بل وقفها تماما، وإزالة اسم تركيا من قائمة الدول المرشحة للعضوية". ولم ترد وزارة الخارجية فورا على طلبات من رويترز للتعليق.