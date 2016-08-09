ألمانيا: اعتقال لاجئ سوري خطط لشن هجمات إرهابية

اعتقلت #الشرطة_الألمانية لاجئا سوريا عمره 24 عاما يوم الجمعة الماضي، بعد تلقيها معلومات تفيد بأن الرجل يخطط لشن هجوم محتمل له دوافع مرتبطة بالإرهاب، وفق ما أعلنه مسؤولون في ولاية #نورد_راين_فستفاليا اليوم الثلاثاء.

وذكرت وزارة داخلية الولاية في بيان: "التحقيقات التي أجريت حتى الآن لم تجد دليلا على تهديد ملموس".

وأضاف البيان أن الرجل الذي اعتقل في ولاية #راينلاند_بالاتينات المجاورة لا يزال محتجزا لدى الشرطة.

وفي وقت سابق من اليوم ذكر تقرير بصحيفة بيلد الألمانية أن السلطات الألمانية ألقت القبض على شخص يشتبه بأنه عضو بارز في تنظيم #داعش في بلدة #موترستات بغرب #المانيا .

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الداخلية في ولاية #راينلاند_بالاتينات تأكيده عملية الاعتقال. وقالت الصحيفة إن الشخص يشتبه بأنه "ممثل رفيع المستوى" لتنظيم داعش الإرهابي.

وأضافت الصحيفة في نسختها الإلكترونية أن السلطات تلقت معلومات عن الرجل من سجن في ولاية #نورد_راين_فستفاليا المجاورة.