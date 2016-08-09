فرنسا تعتقل فتاة في الـ 16 بتهمة التحضير لاعتداء إرهابي

اعتقلت السلطات في ضاحية باريس، فتاة تبلغ من العمر 16 عاما إثر إعلانها في محادثات مشفرة عزمها شن هجوم في فرنسا، وقد وجه إليها القضاء، الاثنين، تهمة التحضير لشن اعتداء إرهابي، وأمر بحبسها احتياطيا، كما أفاد مصدر قضائي.

وقال مصدر مطلع على سير التحقيق إن الفتاة اعتقلت الخميس خلال عملية لمكافحة الإرهاب في مولون (سان ايه مارن) في ضاحية باريس.

ووجهت إلى الفتاة تهم "التآمر الإجرامي مع إرهابيين" و"الحض على ارتكاب أعمال إرهابية باستخدام وسيلة تواصل عبر الإنترنت" هي تلغرام.

وقالت المصادر إنه على الرغم من صغر سنها إلا أن الفتاة "المتطرفة للغاية" كانت تدير مجموعة على موقع تلغرام، حيث عمدت إلى "إعادة نشر العديد من الرسائل الدعائية لتنظيم داعش، وأعادت أيضا نشر دعوات لشن اعتداءات، إضافة إلى إعلانها هي نفسها عزمها على شن اعتداء".

والفتاة ليست لها أي سوابق قضائية، وقد وصل إليها المحققون عن طريق تعقب رسالة "مقلقة للغاية" نشرت ضمن هذه المجموعة على موقع تلغرام، بحسب المصدر نفسه.

ودهمت قوات النخبة في الشرطة منزل ذوي الفتاة في مولون وأماكن أخرى في المنطقة نفسها ولكن من دون أن تعثر على أسلحة أو ذخائر.

ولا يزال المحققون يعملون على استخراج البيانات من هاتف الفتاة النقال وجهاز الكمبيوتر الخاص بها.

وتعتبر خدمة تلغرام التي أسهها أخوان روسيان في 2013 وسيلة تواصل مفضلة للمتطرفين، كونها تتميز بإمكانية تشفير كل المحادثات التي تجري عبرها.

وكان المتطرفان اللذان شنا في نهاية يوليو الفائت هجوما على كنيسة في منطقة النورماندي ذبحا خلاله الكاهن جاك هاميل (85) عاما داخل كنيسته أثناء احتفاله بالقداس، تعرفا على بعضهما من خلال تلغرام.

ومنفذا الهجوم عادل كرميش وعبدالملك بوتيجان اللذان قتلتهما الشرطة بعد دقائق على بدء هجومهما كانا يعيشان على بعد 700 كيلومتر الواحد عن الآخر ولم يتعرفا على بعضهما إلا قبل أيام من تنفيذ اعتدائهما عن طريق تلغرام.