قتيلان و15 مصاباً في انفجار بسوق في شمال أفغانستان

قال مسؤولون في الشرطة الأفغانية إن قنبلة انفجرت في سوق مزدحمة بمدينة #مزار_الشريف في الشمال اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 15.

ومزار الشريف مركز تجاري مهم قرب الحدود مع #أوزبكستان وتفادت بشكل عام عنف #الجماعات_المسلحة التي تحارب الحكومة الأفغانية المدعومة من حلف شمال الأطلسي.

وقال بابا جان وهو قائد بالشرطة، إن انتحاريا نفذ الهجوم مضيفا "فحر الانتحاري نفسه في #السوق الرئيسية وكل الضحايا مدنيون"، لكن وزارة الداخلية قالت إن قنبلة كانت مخبأة في عربة.

وقتل ثلاثة أشخاص في هجوم على حافلة تنقل #عسكريين بمنطقة لا تبعد كثيرا عن مزار الشريف في فبراير/شباط، كما هاجم متطرفون #القنصلية الهندية بالمدينة في يناير/كانون الثاني.