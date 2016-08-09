مراهق أميركي اعتقل بتهمة إرهاب.. وسجن 20 شهرا في جناية

صدر حكم في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء بسجن #مراهق من #نيويورك اتهم العام الماضي بالتخطيط لتقديم دعم لتنظيم داعش المتطرف لمدة 20 شهرا بعد اعترافه بارتكاب #جريمة لا تتصل بالإرهاب.

وأصدر القاضي مارجو برودي في المحكمة الجزئية في بروكلين الحكم على عمران رباني (19 عاما) بعد اعترافه في أبريل نيسان بالتخطيط لعرقلة عمل #مسؤولين اتحاديين بالقوة والتخويف والتهديد.

وأبرم رباني الذي كان يبلغ 17 عاما عندما ألقي القبض عليه هذا الاتفاق مع الادعاء مقابل إسقاط استئناف على حكم سمح بمحاكمته بوصفه شخصا بالغا باتهام سابق يتمثل في #التخطيط لتقديم دعم مادي لتنظيم داعش.

وحكم على رباني أيضا بالخضوع للمراقبة لمدة ثلاث #سنوات بعد انتهاء العقوبة التي ستحتسب من تاريخ القبض عليه في يونيو حزيران 2015.

وقال ريتشارد ويلستاتر محامي رباني "أعتقد أنه كان حكما نزيها وعادلا من قبل قاض متمعن ودقيق".

ووجهت اتهامات لأكثر من 100 شخص في #قضايا تنظرها محاكم اتحادية في الولايات المتحدة منذ عام 2014 بتهم تتصل بتنظيم #داعش الذي سيطر على مناطق في سوريا والعراق.