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مساعدات أميركية جديدة للجيش اللبناني لمواجهة المتطرفين

المصدر: بيروت - رويترز
عناصر من الجيش اللبناني (أرشيفية)
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سلمت #الولايات_المتحدة #الجيش_اللبناني 50 عربة مدرعة و40 قطعة مدفعية و50 قاذفاً للقنابل، الثلاثاء، في إطار جهودها لتقويته في مواجهة خطر الجماعات المتطرفة في سوريا المجاورة.

وقالت السفيرة الأميركية، إليزابيث ريتشارد، أثناء مراسم التسليم، إن العتاد العسكري، الذي بلغت قيمته 50 مليون دولار، جزء من حزمة مساعدات تجاوزت 220 مليون دولار هذا العام، مما يجعل لبنان خامس أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأميركية.

وكثيراً ما يستعر القتال بين تنظيم #داعش وجماعات متطرفة أخرى في #سوريا في المناطق الجبلية على طول الحدود الشمالية للبنان، ويمتد العنف بين الحين والآخر عبر الحدود.

كلمات دالّة

#الولايات المتحدة, #الجيش اللبناني, #داعش, #سوريا, #مساعدات, #متطرفون

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