ارتفاع تاريخي لمناسيب نهر النيل بالسودان

أعلنت السلطات السودانية أن مناسيب نهر #النيل سجلت أعلى ارتفاع لها مقارنة بالمناسيب المسجلة تاريخيا في كافة المحابس على طول مجرى النهر.

وقال مدير التوجيه والخدمات بالدفاع المدني إن نسبة ارتفاع النيل في مدينة #الخرطوم بلغت 16 مترا و54 سنتمترا، متوقعاً أن تواصل ارتفاع مناسيب النيل في شهر آب/أغسطس الحالي نسبة لتوقع هطول أمطار كثيفة في الهضبة الإثيوبية.

ودعت السلطات المحلية سكان الضفاف والجزر النيلية إلى أخذ الحيطة والحذر.

من جهتها، أعلنت وزارة الري والموارد المائية ارتفاع مناسيب #النيل_الأزرق عند محطة الديم بالحدود الإثيوبية إلى 13.1 وتصريف 785 مليون لتر مكعب في اليوم وهو أعلى من منسوب ذات اليوم في عام الفيضان الكبير سنة 1988 الذي كان 12.18 متر.

وتشهد جميع ولايات #السودان هطول أمطار غزيرة تعقبها سيول سببت أضرارا بالغة بعدد من المساكن كما جرفت بعض المحاصيل وأدت لانقطاع بعض الطرق القومية.

وأعلنت وزارة الداخلية السودانية الخميس الماضي أن الفيضانات والأمطار الغزيرة التي تشهدها عدد من ولايات السودان أدت إلى مقتل 76 شخصا وتدمير آلاف المنازل.

وفي شرق السودان، أدى فيضان #نهر_القاش الموسمي المنحدر من الأراضي الارترية مصحوبا بأمطار غزيرة إلى تدمير 3206 منزلا وألحقت أضرارا بنحو 3048 منزلا في ولاية #كسلا بشرق البلاد، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررا.