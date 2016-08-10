الخارجية التركية: نبني آلية متينة مع روسيا حول سوريا

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده ستعمل لبناء آلية متينة مع #روسيا حول الأزمة في #سوريا .

وأضاف أوغلو أن #موسكو سترفع الحظر عن المنتجات التركية.

وأوضح وزير الخارجية التركي أن تركيا "تتوافق مع موسكو حول وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى سوريا".

وأكد أن بلاده اتفقت مع روسيا على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية.

كما أعلن الوزير أن تركيا قد أوقفت بعض الطيارين الذين شاركوا بإسقاط #الطائرة_الروسية في سوريا.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن وفدا عسكرياً وأمنياً تركياً سيزور موسكو لبحث الملف السوري.

وفي مقابلة مع وكالة "الأناضول" الرسمية للأنباء قال إن التقارب بين تركيا وروسيا ليس بهدف توصيل رسالة إلى الغرب، لكنه أضاف أنه إذا "خسر" الغرب تركيا فإن ذلك سيكون بسبب أخطائه وليس بسبب الروابط الجيدة لتركيا مع روسيا أو الصين أو العالم الإسلامي.

وفي سياق آخر، اعتبر جاويش أوغلو أن #الاتحاد_الأوروبي يرتكب أخطاء فادحة فيما يتعلق برده على محاولة الانقلاب في تركيا، وإنه يخسر نتيجة لذلك دعم الأتراك لسعي بلادهم لنيل عضوية الاتحاد.

وقال: "للأسف يرتكب الاتحاد الأوروبي بعض الأخطاء الفادحة. لقد رسبوا في اختبار ما بعد محاولة الانقلاب. دعم (الأتراك) لعضوية الاتحاد الأوروبي الذي كان يصل إلى حوالي 50% من السكان أعتقد أنه يبلغ الآن نحو 20%".