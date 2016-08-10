لقاء مرتقب بين بوتين وتيريزا ماي لتحسين العلاقات

قال #الكرملين في بيان، إن الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، تحدثا عبر الهاتف يوم الثلاثاء، واتفقا على الاجتماع في المستقبل القريب في محاولة لتحسين العلاقات بين #موسكو ولندن.

ومن المقرر أن يحضر بوتين وماي قمة مجموعة العشرين المقبلة في الصين أوائل الشهر المقبل في فرصة للاجتماع لأول مرة منذ أن تولت ماي رئاسة الوزراء في تموز/يوليو.

وتوترت العلاقات بين روسيا وبريطانيا بسبب خلافات بشأن أوكرانيا وسوريا، فضلا عما تقول لندن إنها زيادة حادة في الطلعات الجوية التي تقوم بها القاذفات الروسية بعيدة المدى قرب المجال الجوي البريطاني.

وقال الكرملين إن بوتين وماي اتفقا على محاولة العمل لضمان تواصل أجهزة مخابرات البلدين على النحو الملائم، وتحسين السلامة الجوية في إشارة إلى الطلعات الجوية الروسية.

وأضاف الكرملين أن بوتين وماي عبرا عن عدم رضاهما عن الوضع الحالي للعلاقات الروسية البريطانية، مشيرا إلى أن المكالمة الهاتفية جاءت بمبادرة من بريطانيا.

وقالت متحدثة باسم ماي، إن الزعمين اتفقا على أن المواطنين البريطانيين والروس يواجهون تهديدات مشتركة، واتفقا على أن التعاون بشأن الملاحة الجوية جزء حيوي من الجهود الدولية للتصدي للإرهاب.

وأضافت المتحدثة في بيان "أشارت رئيسة الوزراء إلى أهمية العلاقة بين المملكة المتحدة وروسيا رغم الخلافات بشأن بعض القضايا، حيث عبرت عن أملها في التواصل بطريقة منفتحة ومخلصة بشأن القضايا التي تحظى بأهمية كبرى".

وتابعت "نتطلع إلى لقاء في قمة مجموعة العشرين في الصين الشهر المقبل".