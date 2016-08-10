مداهمات بغرب ألمانيا لملاحقة متطرفين مشتبه بهم

قالت الشرطة الجنائية بولاية نورد راين فستفاليا الألمانية، إنها نفذت مداهمات ضد أشخاص يشتبه بأنهم #إرهابيون متطرفون في عدد من البلدات بالولاية الواقعة في غرب البلاد.

وذكرت صحيفة "وستدويتشه ألجماينه تسايتونغ" أن المداهمات جرت في بلدتي دويسبورغ ودورتموند وغيرهما، وأنها استهدفت خطباء يشتبه بأنهم يحاولون تجنيد شبان للقتال في #سوريا و #العراق .

وأحالت متحدثة باسم الشرطة الجنائية بالولاية كل طلبات الاستفسار إلى مكتب المدعي الاتحادي الذي لم يتسن الحصول على تعليق منه.

وألمانيا في حالة تأهب قصوى بعد سلسلة هجمات شهدتها منذ تموز/ يوليو، وأسفرت عن مقتل 15 شخصا، بينهم 4 مهاجمين وإصابة العشرات.

ويقول مسؤولون إن اثنين من المهاجمين، وهما طالب لجوء سوري ولاجئ من باكستان أو أفغانستان، كانا على صلة بمتطرفين إرهابيين.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن وزير الداخلية سيقترح إجراءات أمنية جديدة غدا الخميس، من بينها الإسراع بترحيل #المهاجرين ورفع السرية بين الأطباء والمرضى في بعض الحالات.