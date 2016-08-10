مقتل 3 جنود وإصابة 10 بهجوم جنوب شرق تركيا

قالت مصادر أمنية إن ثلاثة جنود قتلوا، وأصيب عشرة آخرون في إقليم شرناق بجنوب شرق #تركيا اليوم الأربعاء في هجوم يعتقد أنه من تنفيذ مسلحين من حزب العمال الكردستاني.

وأضافت المصادر أن المسلحين أطلقوا نيران الصواريخ والأسلحة بعيدة المدى من شمال العراق، فأصابوا مركبة عسكرية أثناء مرورها على طريق قرب منطقة ألدير في شرناق.

وكانت مصادر أمنية قد ذكرت في البداية أن #الهجوم تسبب في مقتل خمسة #جنود وإصابة ثمانية.

ويشهد جنوب شرق تركيا أسوأ أعمال عنف منذ 20 عاما، وذلك بعد أن تخلى حزب العمال الكردستاني العام الماضي عن وقف لإطلاق النار دام عامين ونصف العام.

وتعتبر تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزب #العمال_الكردستاني منظمة إرهابية. وقد رفع السلاح في وجه الدولة التركية عام 1984، واندلعت أحداث عنف سقط فيها أكثر من 40 ألف قتيل معظمهم من #الأكراد.