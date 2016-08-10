هل "استولت" حماس على أموال للأمم المتحدة؟

اتهمت إسرائيل حركة حماس، الثلاثاء، بالاستيلاء على جانب من أموال #الأمم_المتحدة المخصصة لمساعدة المدنيين الفلسطينيين، في ثاني اتهام من جانبها هذا الشهر للحركة التي تدير قطاع غزة بالاستيلاء على أموال دولية مخصصة للإغاثة في القطاع.



لكن سامي أبو زهري، المتحدث باسم #حماس، علق بعد الاتهامات الإسرائيلية الجديدة للحركة قائلاً لرويترز "هذه الاتهامات تأتي في سياق مخطط إسرائيلي للتضييق على المنظمات الدولية الإغاثية العاملة في القطاع وبالتالي تشديد الحصار المفروض عليه".



واعتقلت إسرائيل وحيد عبد الله البرش - وهو مهندس فلسطيني يعمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- في تموز/يوليو، وقال جهاز شين بيت الإسرائيلي (جهاز المخابرات الداخلية) إن البرش اعترف بتجنيده في 2014 لمساعدة حماس.



وأضاف شين بيت في بيان لم يشتمل على تفاصيل الاتهام الموجه للبرش أن من بين "تكليفات مختلفة" تلقاها كانت المساعدة في بناء رصيف بحري لمقاتلي حماس "باستخدام موارد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، حسب الرواية الإسرائيلية.



ومضى البيان قائلاً إن البرش أقنع أيضاً رؤساءه في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإعطاء أولوية في مجال تخصيص أموال إعادة البناء في غزة للأحياء التي يقيم فيها أعضاء حماس. وكان دمار شديد قد لحق بغزة في حرب 2014 مع إسرائيل.

بدوره، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان إن #إسرائيل اعتقلت البرش في الثالث من تموز/يوليو مضيفا أنه يشعر بقلق بالغ إزاء تلك المزاعم وأنه "لا يتسامح على الإطلاق مع المخالفات في كل برامجه ومشاريعه".



وأضاف البرنامج أن البرش قدم خدمات لمشروع لإزالة الأنقاض في #غزة وأن المزاعم الإسرائيلية تتعلق بحوالي 300 طن أو حمولة سبع شاحنات من أصل حوالي 26 ألفاً من مشروع البرنامج الذي تضمن إزالة نحو مليون طن من الأنقاض و2761 ذخيرة غير منفجرة.

وفي الأسبوع الماضي اتهمت إسرائيل الفلسطيني محمد الحلبي الذي يعمل مع جماعة المساعدة المسيحية (وورلد فيجن) التي تتخذ من #الولايات_المتحدة مقرا لها بتسليم ملايين الدولارات من أموال تلك الجماعة المخصصة لمساعدة فقراء غزة إلى حماس.



ونفى الحلبي وحماس ذلك، وقالت (وورلد) فيجن إنها لا تعتقد أن ذلك حدث لكنها قالت إنها مستعدة لدراسة أي أوراق تشتمل على دليل.

لكن (وورلد فيجن) استبعدت صحة قول إسرائيل إن الحلبي قدم لحماس 7.2 مليون دولار سنوياً من أموال المنظمة الإغاثية لحماس منذ 2010.

وقال كيفن جنكنز، رئيس وورلد فيجن، إن مجموع ما قدمته منظمته لمساعدة فقراء غزة في السنوات العشر الماضية يقارب 22.5 مليون دولار وإن ذلك يجعل من الصعب تصديق أنه تم تحويل 50 مليون دولار لحماس.