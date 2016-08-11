الفلبين تحث الصين على احترام حكم القانون

حث وزير الخارجية الفلبيني برفكتو ياساي الصين اليوم الخميس على احترام قانون البحار والأمن الملاحي واحترام حكم القانون احتراما تاما من أجل تسوية النزاعات سلميا في بحر الصين الجنوبي وفي بحر الصين الشرقي.



والتقى ياساي بنظيره الياباني فوميو كيشيدا في الفلبين حيث بحثا الأمن الإقليمي والتعاون في مجال الأمن البحري وتنفيذ القانون وأكدت اليابان مجددا تقديمها يد المساعدة للفلبين بما يتضمن سفنا وطائرات.



وقال ياساي في مؤتمر صحفي "نحث الصين على ضمان احترام القانون البحري والأمن الملاحي احتراما تاما لا مساومة فيه." وأضاف أن

البلدين يتبادلان الخبرات في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي.



وتتحدث الصين عن حقها في السيادة على بحر الصين الجنوبي كله تقريبا. كما تطالب بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام بالسيادة على أجزاء من البحر الذي تمر عبره تجارة تقدر قيمتها بخمسة مليارات دولار تقريبا سنويا والذي يعتقد أنه غني بالنفط والغاز.



وليست لليابان مطالب في بحر الصين الجنوبي لكنها في نزاع مع الصين على جزر صغيرة في بحر الصين الشرقي.



وقال كيشيدا إن اليابان ستواصل دعمها للفلبين وستسلمها الأسبوع القادم أول سفينة من عشر سفن لحرس السواحل. وتؤجر اليابان للفلبين

أيضا أربع طائرات استطلاع من طراز (تي.دي-90).



وقال الوزير الياباني "النظام البحري المستند إلى حكم القانون لا غنى عنه لاستقرار المنطقة ورفاهيتها."



