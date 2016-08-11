برلمان تركيا سيوافق على تبادل السفراء مع إسرائيل

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في تصريح نشرته الخميس وكالة أنباء الأناضول، أن البرلمان التركي سيصادق قريبا على تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، على أن يليه تبادل للسفراء.

وقد عقدت إسرائيل وتركيا أواخر حزيران/يونيو اتفاق مصالحة أنهى خلافا استمر 6 أعوام.

وقال وزير الخارجية التركي إن عملية التطبيع تأخرت بسبب الانقلاب الفاشل في 15 تموز/ يوليو في تركيا، لكنه أكد أن الاتفاق سيحصل على موافقة النواب قبل الإجازة الصيفية للمجلس في نهاية الشهر الجاري.

وأضاف "سنغلق، كما أعتقد، هذا الملف قبل العطلة البرلمانية"، موضحا أن كلا من البلدين سيعين بعد ذلك سفيرا في البلد الآخر، من أجل ترسيخ المصالحة.

وتنطوي المصالحة بين البلدين اللذين كانا حليفين إقليميين حتى 2010، على نتائج بالغة الأهمية على الصعيدين الاقتصادي والاستراتيجي.