بعد محاولة الانقلاب.. 2 من 3 أتراك يؤيدون أردوغان

سجلت شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ارتفاعا كبيرا، إذ عبر نحو 2 من 3 أتراك عن دعمهم لسياسته بعد محاولة الانقلاب التي استهدفت نظامه، وفقا لنتائج استطلاع للرأي نشرت الخميس.

وأبدى 68% من المستطلعين ارتياحهم إزاء عمل رجل تركيا القوي، وهو ما يمثل زيادة قدرها 21 نقطة مقارنة بحزيران/يونيو، وفقا لدراسة أجرتها مؤسسة "ميتروبول".

وهذه ثاني أعلى نسبة تأييد للزعيم التركي منذ كان رئيسا للوزراء العام 2012. وانتخب أردوغان رئيسا للبلاد العام 2014 بعد ثلاث ولايات على رأس الحكومة.

في المقابل قال 27% من المشاركين في الاستطلاع إنهم غير مرتاحين لسياسته، فيما كانت هذه النسبة 47% في حزيران/يونيو.

وأجرى الاستطلاع الذي شمل 1275 شخصا بين 28 تموز/يوليو والأول من آب/أغسطس، إحدى أهم معاهد الأبحاث في تركيا.

ومنذ محاولة الانقلاب التي خلفت 273 قتيلا ليل 15 تموز/يوليو، بدأت السلطات التركية حملة تطهير داخل الدولة استهدفت خصوصا الجيش ومن يتولون وظائف عامة.

وتهدف الحملة الى إقصاء أنصار الداعية فتح الله غولن المتهم بتدبير محاولة الانقلاب. وأقيل عشرات آلاف الموظفين واعتقل 16 ألف مشتبه بهم.