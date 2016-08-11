ترامب: أوباما أسس داعش مع كلينتون المحتالة!

اتهم المرشح الجمهوري للبيت الأبيض دونالد ترامب مساء الأربعاء الرئيس الأميركي باراك #أوباما "بتأسيس" تنظيم #داعش . كما اتهم منافسته الديمقراطية هيلاري #كلينتون بأنها "شريكة في تأسيس" هذه الجماعة الإرهابية أيضاً.

وفي تجمع انتخابي في فورت لودرديل في ولاية فلوريدا "جنوب شرق"، اتهم الملياردير أولا أوباما بأنه زرع "الفوضى" في الشرق الأوسط، ثم قال إن تنظيم داعش "يكرم الرئيس أوباما". وأضاف: "إنه مؤسس داعش في العراق وسوريا." وكرر "إنه المؤسس! أسس الدولة الاسلامية في العراق وسوريا".

"المحتالة هيلاري"

وتابع #ترامب "وأقول إن الشريكة في التأسيس هي هذه المحتالة هيلاري كلينتون".

وكانت كلينتون رأت الأربعاء أن منافسها الجمهوري دونالد ترامب قد بالغ بدعوته مؤيدي حيازة السلاح في #الولايات_المتحدة إلى مقاومتها في حال وصلت إلى البيت الأبيض في نوفمبر . وقالت في دي موين (ولاية أيوا) "أمس، كنا الشهود على آخر التعليقات من سلسلة التصريحات التي تخطت الحدود".

وتطرقت المرشحة الديمقراطية إلى "قسوة" خصمها حيال عائلة جندي أميركي مسلم قتل في العراق في 2004، وانفتاحه إلى دعوة دول أخرى لحيازة أسلحة نووية، والآن "تحريضه على العنف". وقالت "كل من تلك الحوادث تظهر أن دونالد ترامب لا يملك الشخصية المطلوبة ليكون رئيسا وقائدا أعلى للولايات المتحدة".