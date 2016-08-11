رئيس أوكرانيا يسعى لمحادثات مع بوتين

قال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو اليوم الخميس إنه يرغب في التحدث مباشرة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من زعماء الغرب مع تصاعد التوتر بين كييف وموسكو.

واتهم بوتين كييف أمس الأربعاء باستخدام أساليب إرهابية لزعزعة استقرار شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014. وقالت روسيا

إنها أحبطت محاولتين أوكرانيتين مسلحتين لإدخال مخربين إلى شبه الجزيرة في حين نفت كييف الاتهامات.

وقال بوروشينكو إنه طلب من وزير خارجيته ترتيب محادثات هاتفية مع بوتين والمستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي ونائب الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.