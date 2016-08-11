روسيا.. تفكيك شبكة إلكترونية دعائية لداعش

أعلن جهاز الأمن الروسي الخميس أنها ضبطت متفجرات وأسلحة خلال مداهمات في إطار تفكيك شبكة دعائية إلكترونية لتنظيم داعش.

وقال الجهاز في بيان إنه أجرى الأربعاء 27 مداهمة في مناطق سفيردلوسك (الاورال) وتيومين وتشيليابينسك (سيبيريا الغربية) وضبط أسلحة رشاشة ومتفجرات وقنابل يدوية ومعدات للدعاية الجهادية وأجهزة كمبيوتر وهواتف نقالة.

وأضاف المصدر أن المداهمات سمحت بـ"كشف وتفكيك أنشطة هذه الشبكة الإلكترونية التي تم إنشاؤها للدعاية على الانترنت" لتنظيم داعش.

وجاء في البيان أن الشبكة الناشطة على الانترنت تضم أكثر من 100 ألف عضو موزعين في روسيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، كانت تهدف لـ"تجنيد مقاتلين إرهابيين" و"جمع هبات لتمويل" داعش.

وفتح تحقيق بحق زعيم الخلية وثلاثة من أفرادها بتهمة "التخطيط والمشاركة في أنشطة إرهابية" كما قال جهاز الأمن الروسي دون تحديد ما إذا تم توقيف الأشخاص الأربعة.

وكان الجهاز أعلن في شباط/فبراير اعتقال في سفيردلوسك سبعة أعضاء مفترضين في داعش بتهمة التخطيط لاعتداءات في عدة مدن روسية كبرى منها موسكو.

وفي أيار/مايو أعلنت أجهزة الأمن إفشال عدة اعتداءات خطط لها "إرهابيون" أتوا من تركيا وسوريا.

ومنذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30 أيلول/سبتمبر تلقت روسيا حليفة نظام دمشق، تهديدات من تنظيم داعش وجبهة النصرة.

وانضم حوالي 7000 من رعايا دول من الاتحاد السوفياتي السابق الى المجموعات الجهادية في سوريا والعراق وفقا لأجهزة الأمن الروسية.