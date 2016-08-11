العراق.. مقتل "وزير نفط" داعش بعملية إنزال في القائم

أعلنت السلطات في كردستان العراق عن عملية إنزال مشتركة مع القوات الأميركية في منطقة القائم قرب الحدود العراقية السورية الخميس حيث قتلت قياديا في تنظيم داعش.

وأكد مجلس الأمن في إقليم كردستان في بيان القيام بعملية "مشتركة بين المديرية العامة لمكافحة الإرهاب التابعة للإقليم وقوة أميركية خاصة في منطقة القائم قرب الحدود العراقية السورية".

وأكد أن القوة تمكنت من "قتل سامي جاسم محمد الجبوري الذي فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات عليه ضمن 15 آخرين، كونه يشرف على عمليات تمويل تنظيم داعش من خلال بيع النفط والغاز".

ولم يحدد البيان بدقة الموقع الذي تم استهدافه.

ويبعد قضاء القائم مسافة 200 كلم عن أقرب نقطة انتشار لقوات البيشمركة.

والعملية التي لم يؤكدها الجيش الأميركي ليست الأولى من نوعها، ما قد يزيد من الخلافات السياسية الداخلية في العراق.

وكانت القوات الأميركية والكردية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني نفذت العام الماضي عملية إنزال في محافظة كركوك الخاضعة لسيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني المنافس.

وينفذ التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضربات جوية ضد المتطرفين الذين سيطروا على مساحات شاسعة من الأراضي العراقية في منتصف 2014، كما يقدم هذا التحالف الاستشارة والتدريب للقوات العراقية.

وتعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما عدم مشاركة أي جندي على الأرض في قتال تنظيم داعش، لكنه أرسل قوات خاصة لاستهداف المتطرفين الذين تمكنوا حتى الآن من قتل ثلاثة جنود أميركيين.