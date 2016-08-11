هولاند: نسعى لضمان أمن لبنان

أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الخميس أن فرنسا ستكون "حاضرة دائما لضمان أمن لبنان"، مشددا على "التعبئة الخاصة" من جانب باريس من أجل مسيحيي الشرق.

وقال هولاند خلال تدشين مستثمرين لبنانيين فندقا فخما في إرنا بومبادور بوسط فرنسا "في كل مرة تتعرض فرنسا لهجوم، يقف أصدقاؤنا اللبنانيون إلى جانبنا (...) وفي كل مرة يهاجم لبنان، وقد حصل ذلك في الأيام الأخيرة، نحن بدورنا إلى جانبه".

وأضاف "سنكون دائما حاضرين لضمان أمن لبنان"، مذكرا بأن جنودا فرنسيين "موجودون في لبنان عبر قوة اليونيفيل" المؤقتة التابعة للأمم المتحدة في جنوب هذا البلد.

واعتبر أن على البلدين "اللذين يضربهما الإرهاب" و"يكافحان هذه الآفة" أن "يظهرا تضامنا كبيرا".

ورأى هولاند أن "الرهان" يكمن في "الحفاظ على وحدة لبنان ووحدة أراضيه"، وقال مخاطبا عائلة نجم التي أعادت تأهيل قرية قديمة تابعة لـ"كلوب مديترانيه" الذي أغلق العام 2014، "تعلمون حرص فرنسا على لبنان".

وأضاف "أعلم أن البابا ملتزم تماما بعدم نسيان مسيحيي الشرق في هذه الأزمة الرهيبة، ولكنني وددت أن أقول لكم إن فرنسا بدورها ملتزمة" بهذا الأمر.