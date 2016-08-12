الأردن: القبض على شخصين حاولا اجتياز الحدود

ألقت قوّات حرس الحدود الأردنية القبض على شخصين حاولا اجتياز الحدود الأردنية باتجاه إحدى الدول المجاورة، وفقاً لبيان الجيش الأردني.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوّات المسلحة الأردنية إن قوّات حرس الحدود تمكنت مساء الخميس من إحباط محاولتي تسلل تورط بها شخصان، على الواجهتين الشمالية والجنوبية من المملكة.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن المراقبات الأمامية لقوّات حرس الحدود تمكنت في أوقات مختلفة من مشاهدة الشخصين، وهما يحاولان اجتياز الحدود باتجاه دول الجوار، وتم تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها في مثل هذه الحالات، ما أدى إلى إلقاء القبض عليهما وتحويلهما إلى الجهات المختصة.