3 اعتداءات في تايلاند.. والشرطة تستبعد فرضية الإرهاب

قتلت تايلاندية صباح الجمعة في انفجار عبوة في جنوب البلاد، بعد ساعات من تفجيرين استهدفا منتجع هوا هين السياحي.وقال حاكم مقاطعة سورات تاني التي تبعد نحو 400 كيلومتر إلى جنوب هوا هين إن "العبوة قتلت موظفة في المجلس البلدي. وأعتقد أنه مرتبط بتفجيري هوا هين".

وأعلنت الشرطة التايلاندية الجمعة أنها ترجح فرضية "التخريب المحلي" بهدف زعزعة استقرار البلاد على احتمال "الإرهاب" الدولي في التفجيرات التي أسفرت عن سقوط 4 قتلى في الساعات الـ24 الأخيرة وخصوصا في أحد المنتجعات. وقال الناطق باسم الشرطة المحلية بيابان بينغموانغ في مؤتمر صحافي في بانكوك إن التفجيرات "ليست هجوماً إرهابياً بل مجرد تخريب محلي".

وكانت الشرطة التايلاندية قد أفادت الخميس عن مقتل امرأة وإصابة 19 شخصا بجروح، بينهم أجانب في تفجيرين استهدفا منتجعا سياحيا جنوب بانكوك.