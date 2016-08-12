تركيا تتحدث عن ليونة أميركية لتسليمه.. وغولن "يشترط"

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الجمعة أن #تركيا تلقت "إشارات إيجابية" من #الولايات المتحدة حول طلبها تسليم الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية التي وقعت الشهر الماضي. وقال وزير الخارجية التركي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف "يجري العمل على إعداد وثائق لتسليمه، وبدأنا نتلقى إشارات إيجابية من الولايات المتحدة".

وأضاف أن أنقرة تعد وثائق جديدة لإرسالها إلى واشنطن حول غولن "بينما يعرف العالم بأسره من يقف وراء محاولة #الانقلاب ".

وكانت أنقرة أرسلت إلى الولايات المتحدة وثائق تدعم طلبها تسليم #غولن ، لكن واشنطن تطالب #أنقرة ب"أدلة" قضائية تثبت تورط الداعية الإسلامي.

شرط العودة

في المقابل قال فتح الله غولن إنه سيسلم نفسه للسلطات التركية إذا أدانته هيئة تحقيق دولية مستقلة. وقال غولن في مقال رأي نشرته صحيفة لوموند الفرنسية اليوم الجمعة "إذا ثبت عشر الاتهامات المنسوبة إليّ فأتعهد بالعودة إلى تركيا وقضاء أشد عقوبة."

وينفي غولن أي دور في الانقلاب، ودان المحاولة التي وقعت الشهر الماضي، قائلاً إنه يعتقد أن النظام القضائي التركي خاضع الآن لسيطرة السلطة التنفيذية.

يذكر أن تركيا تضغط على الولايات المتحدة لتسليم الداعية البالغ من العمر 75 عاماً. وقامت بحملة تطهير شملت عشرات الآلاف من أتباعه في الجيش ومؤسسات الدولة ووسائل الإعلام.