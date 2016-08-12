مجلس الأمن يقر نشر 4000 جندي دولي إضافي في جوبا

أجاز مجلس الأمن الدولي الجمعة نشر 4000 آلاف جندي إضافي في جنوب السودان، لضمان الأمن في العاصمة جوبا والحؤول دون شن هجمات على قواعد الأمم المتحدة.

وتبنى المجلس مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة، تضمن تهديدا بفرض حظر على الأسلحة في حال أعاقت حكومة جنوب السودان نشر هذه القوة الإضافية. وكانت جوبا اعترضت على ذلك.

وقال متحدث رئاسي إن جنوب السودان يرفض تشكيل قوة دولية لحماية جوبا ولن يتعاون مع الأمم المتحدة.

وأيد 11 من أعضاء المجلس الـ15 نشر هذه القوة، فيما امتنعت الصين وروسيا ومصر وفنزويلا عن التصويت.

وستكون أثيوبيا وكينيا ورواندا الدول الرئيسية المساهمة في قوة حفظ السلام التي سيسمح لها "باستخدام كل الوسائل الضرورية" من أجل إتمام مهمتها.

وطالب قادة أفارقة الشهر الماضي الأمم المتحدة بالسماح بنشر هذه القوة الإقليمية لتعزيز قوة حفظ السلام في جنوب السودان.

لكن حكومة جنوب السودان رفضت الأربعاء مشروع القرار، معتبرة أنه يقوض سيادتها، وأن القوة الإقليمية الجديدة يجب ألا تكون تحت قيادة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

فقد تعرضت هذه القوة لانتقادات شديدة بسبب فشلها في حماية عشرات آلاف المدنيين، الذين لجأوا إلى قواعدها. وأشارت تقارير إلى تعرض نساء وفتيات لاعتداءات جنسية قرب قاعدة أممية في جوبا.

ودارت معارك في جوبا مطلع يوليو بين القوات الحكومية التابعة للرئيس سلفا كير والمتمردين السابقين بقيادة نائبه السابق رياك مشار أوقعت 300 قتيل على الأقل وتسببت بنزوح أكثر من 70 ألف شخص.