مذكرة توقيف ضد لاعب كرة قدم شهير في تركيا

أعلنت وسائل إعلام تركية الجمعة، أن مذكرة توقيف صدرت في #تركيا ضد نجم كرة القدم السابق هاكان سوكور في إطار حملة التطهير الجارية في الأوساط القريبة من الداعية فتح الله غولن بعد #الانقلاب الفاشل الشهر الماضي.

وقالت وكالة أنباء الأناضول القريبة من #الحكومة_التركية إن سوكور اللاعب الدولي السابق، اتهم بأنه "عضو في مجموعة إرهابية مسلحة"، في إشارة إلى حركة غولن الذي يقيم في الولايات المتحدة وتتهمه أنقرة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية التي جرت في 15 يوليو. وأضافت أن #سوكور غادر تركيا مع عائلته العام الماضي.