تركيا: سنكثف التعاون مع إيران حول سوريا

قال وزير الخارجية التركي اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني في تركيا إن الاجتماعات الثنائية مع إيران متواصلة منذ سنتين، داعياً إلى تكثيف التعاون مع إيران بشأن الملف السوري.

وأشار مولود تشاويش أوغلو إلى أن الطرفين تحدثا في الملف السوري، لافتاً إلى وجود الكثير من النقاط المشتركة بين تركيا وإيران في الملف السوري. كما شدد على أن بلاده متفقة مع إيران على مسألة ضرورة الحفاظ على وحدة #سوريا . وأضاف "ننتظر تطورا من إيران لإيجاد حل عادل للأزمة السورية".

كما لفت إلى أن أمن #تركيا متعلق بأمن #إيران والعكس صحيح.

في المقابل، لفت وزير الخارجية الإيراني محمد جواد #ظريف إلى أن العلاقات الإيرانية ـ التركية واسعة والشعبين شقيقان.

وقال: "نسعى لتعزيز العلاقات بين البلدين على كافة المستويات، ونملك نفس توجهات تركيا بخصوص مكافحة الإرهاب."

كما أكد أن بلاد سعيدة بالتقارب الروسي ـ التركي، مشدداً على أن حل الخلاف مع تركيا بشأن سوريا ممكن من خلال تكثيف الحوار. ولفت إلى أن تعاون إيران وتركيا حول سوريا سيدعم بقوة فرص الحل السلمي.