100 ألف جنوب سوداني لاجئون في أوغندا

أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن نحو 110 آلاف شخص هربوا من جنوب السودان ولجأوا إلى أوغندا منذ بداية السنة، وقد دفعت المعارك التي تجددت الشهر الماضي، معظمهم على المغادرة.

وأعربت المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين عن "قلقها البالغ" لسرعة لجوء السكان، مشيرة الى الصعوبات التي يشكلها هذا الامر للبلدان المجاورة لجنوب السودان والوكالات العاملة في المجال الانساني.

وقد وصل نحو 82 الفا من هؤلاء الى اوغندا في الاسابيع الخمسة الاخيرة، كما قالت المفوضية.

وفي بداية السنة، حصلت حركة هجرة اخرى شملت 100 الف جنوب سوداني نحو الشمال، لكن المشاكل الغذائية دفعت قسما منهم الى المغادرة.

وبالإجمال، اضطر اكثر من 2.5 مليون شخص الى النزوح منذ اندلاع النزاع في جنوب السودان في كانون الاول/ديسمبر 2013، ولجأ 930 الفا منهم الى البلدان المجاورة، كما قالت المفوضية العليا للامم المتحدة للاجئين.

وقال المتحدث باسم المفوضية أدريان ادواردز إن "ما يحصل اليوم في جنوب السودان هو رابع أكبر ازمة للاجئين في العالم"، بعد سوريا وافغانستان والصومال.

وقالت المفوضية ان الذين فروا الى اوغندا في الاسابيع الاخيرة، علما أن 90% منهم نساء واطفال، قالوا انهم تعرضوا للسرقة واعمال عنف جنسية.

وأضافت الوكالة الاممية في بيان ان "مجموعات مسلحة متهمة ايضا بخطف اطفال في الثانية عشرة من العمر وما فوق من المدارس".

وتسعى اوغندا التي كانت مقصد اللاجئين من جنوب السودان فترة طويلة، الى توسيع المخيمات ومراكز الاستقبال القريبة من الحدود.

لكن بعض المواقع تستقبل الآن لاجئين بما يفوق قدرتها خمس مرات.